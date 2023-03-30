Большинство россиян поддержали идею сокращения рабочей недели

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Большинство россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который предложил сократить рабочую неделю до 36 часов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Так, идею поддержали 77% людей, 16% высказались против. Среди респондентов, которые выступили за инициативу, оказалось больше женщин (80%), доля мужчин составила 75%. Женщины заявили, что будут успевать выполнять работу за 36 часов.

По словам 75% опрошенных, сокращение недели не окажет воздействия на объем выполненной работы. Однако 13% сомневаются, что успеют ее выполнить.

Эксперты организовали опрос в 395 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет, которые работают по пятидневной неделе.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина сообщила, что в период майских праздников россиян ожидают семь нерабочих дней. По ее словам, в 2023 году правительство установило только 3 сокращенных дня: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Поэтому работодатель может установить сокращенный день по своему желанию.

Большинство россиян выступают за переход на четырехдневную рабочую неделю – опрос

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