Депутат прокомментировал предложение о сокращенном рабочем дне для именинников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал предложение сократить рабочую смену для именинников.

"Если работодатель будет к этому готов и если это будет прописано в тех отраслевых тарифных соглашениях, которые заключаются между профсоюзами, работодателями и исполнительными органами, наверное, это не является проблемой", – сказал Гутнев в разговоре с RT.

Депутат также отметил, что сейчас перед государством стоят более важные и ответственные задачи, которые также требуют решения.

Ранее в Госдуме предложили сокращать рабочую смену в день рождения. Депутат Олег Матвейчев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с соответствующим предложением.

В своем обращении Матвейчев уточнил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены, которая предшествует нерабочему праздничному дню, сокращается на час.