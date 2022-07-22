В Госдуме предложили сокращать рабочую смену в день рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Олег Матвейчев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением установить сокращенную рабочую смену в день рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении Матвейчев уточнил, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня или смены, которая предшествует нерабочему праздничному дню, сокращается на час.

При этом, продолжил он, законодательство не предусматривает аналогичной трудовой льготы по случаю дня рождения, а этот праздник граждане традиционно отмечают в кругу семьи.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены", – говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. На такой график перевели часть работающих дистанционно сотрудников. Пока эксперимент охватывает 5% персонала.

Глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков заявил, что главным условием для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России является сохранение заработной платы. Он также сообщил, что обсуждение по вопросу перехода на четырехдневку ведут власти, профсоюзы и бизнес. Глава ФНПР считает, что такое предложение может поступить как со стороны работодателей, так и со стороны правительства, в частности от Минтруда.

