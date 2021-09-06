В Шотландии хотят ввести четырехдневную рабочую неделю

В Шотландии начинают эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. По результатам опросов, в стране эту реформу поддерживают около 90% работающего населения.

Ввести новый график по всей стране власти не решились. Сперва оценят экономические последствия эксперимента.

Предприятия, которые согласятся на дополнительный выходной, получат денежные компенсации. При этом зарплаты сотрудников должны оставаться на прежнем уровне.

Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждался и в России. Но инициатива не получила поддержки среди российских бизнесменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.