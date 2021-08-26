В Московском зоопарке вновь открыли слоновник

Фото: moscowzoo.ru

В Московском зоопарке для посетителей вновь открыли слоновник, говорится в сообщении зоосада в Instagram.

"Мы снова открыли слоновник для посетителей. Вы можете прийти в гости к Памиру, Пипите, Капри и Филимону в часы работы зоопарка", – говорится в сообщении.

Как уточняется, вход в слоновник бесплатный.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как кормят черепах. Каждый день специальные сотрудники осматривают животных и корректируют их рацион. На меню может повлиять поведение и даже настроение черепахи.