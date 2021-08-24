В Московском зоопарке рассказали, как назвали спасенную в Якутии медведицу

Фото: vk.com/moscow_zoo

Спасенную в Якутии белую медведицу, которая теперь живет в Московском зоопарке, назвали Томпа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства республики.

В июле зоопарк столицы провел голосование по выбору имени для медведицы, которую спасли в Томпонском районе Якутии. На выбор на сайте "Активный гражданин" были предложены два имени. Первое – Томпа, по созвучию с названием Томпонского района, где нашли животное. Второе имя – Айталина, с якутского языка это имя означает "судьба путешествия".

"Наибольшее количество голосов набрало имя Томпа – этот вариант поддержали почти 72 тысячи граждан, что составляет 44% от общего числа голосов. За имя Айталина отдали голоса 38% граждан. Остальные участники либо предложили свои варианты имени, либо затруднились с выбором", – рассказали в кабмине.

Медведицу нашли в мае, когда она вышла к поселку Джебарики-Хая – в 1 тысяче километров от Ледовитого океана. После первичного осмотра ветврача зоопарка Орто-Дойду выяснилось, что самка истощена, лишена клыка, ей было около трех лет.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как кормят черепах. Каждый день специальные сотрудники осматривают животных и корректируют их рацион. На меню может повлиять поведение и даже настроение черепахи.

За размером порций также строго следят – обитатели зоопарка не должны переедать. Кормят черепах арбузами, салатами, помидорами и другими овощами и фруктами.