Глава СПЧ прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в РФ

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Россиянам нужно больше трудиться, а не думать о сокращении рабочей недели до четырех дней. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В то же время он подчеркнул, что не выступает против перехода на четырехдневку, однако в этом вопросе, считает он, нужно двигаться в другом направлении.

"Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд – это едва ли не главное в жизни человека. <...> Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону", – сказал Фадеев.

Глава СПЧ также отметил, что необходимо учитывать отношение к работе у граждан и тенденции в оплате труда. В частности, подчеркнул он, в некоторых отраслях главной проблемой являются именно зарплаты.

"У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тысяч рублей. Вот о чем надо думать. Работа крестьянина тоже может быть в радость. И мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. <...> И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", – добавил глава СПЧ.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков заявил, что главным условием для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России является сохранение заработной платы. Он также сообщил, что обсуждение по вопросу перехода на четырехдневку ведут власти, профсоюзы и бизнес.

Глава ФНПР считает, что такое предложение может поступить как со стороны работодателей, так и со стороны правительства, в частности от Минтруда.