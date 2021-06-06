В МГУ рассказали, какой может быть четырехдневная рабочая неделя

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Россиянам рассказали, какой может быть четырехдневная рабочая неделя. Рассуждениями на эту тему поделилась профессор экономического факультета МГУ имени Ломоносова Татьяна Разумова в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, переход на сокращенную рабочую неделю в масштабах страны маловероятен. Кроме того, у россиян вряд ли появится еще один свободный день. Скорее всего, речь идет о перераспределении рабочих часов, объяснила Разумова.

"Человек просто не 40 часов будет работать, а 32 часа в неделю. Эти 32 часа могут распределяться в зависимости от вида деятельности", – предположила профессор.

По наблюдениям Разумовой, в банковской сфере все чаще внедряется продленный день. При этом транспорт и медицинские центры работают в круглосуточном режиме.

Разумова пояснила, что выбрать новый единый выходной в масштабах страны будет крайне сложно.

"Когда людям предоставляют возможность свободно выбрать день, когда не надо ехать в офис, то все выбирают разное", – сказала эксперт.

Разумова выделила две модели выбора дополнительного выходного. В первом случае работники склонны удлинять существующие выходные, делая свободными понедельник или пятницу.

"Вторая модель подходит людям, которые не склонны к разъездам. Для них большую ценность представляет перерыв в середине недели, в среду", – заключила профессор.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Он посчитал, что идея должна оставаться в процессе обсуждения.