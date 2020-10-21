Медведев призвал к обсуждению перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю должна оставаться в процессе обсуждения.

В частности, он указал, что наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости.

Медведев добавил, что "это можно сделать только там, где это возможно". Однако такие специалисты позволяют компаниям быстро адаптироваться к изменившимся условиям.

На форуме "Открытые инновации" зампред Совбеза также отметил, что "на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников", передает РИА Новости.

Он заключил, что в России начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятности, которая продолжится "по мере развития цифровых технологий".

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин ранее заявил, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом.