В Госдуме считают, что сокращение рабочего времени станет мировым трендом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин считает, что сокращение рабочего времени скоро станет мировым трендом, в России же все складывается наоборот.

"При увеличении рабочего дня это вообще лишено всякого практического смысла. Если мы говорим о деинтенсификации труда, то, безусловно, деинтенсификация труда полезна. Есть не только японский опыт, есть опыт немецкий, где людям просто ограничивают доступ в гаджеты. При этом люди работают меньше по времени, но не отвлекаясь", – рассказал он ИА "НСН".

По мнению депутата, экономике уже не требуется столько труда, сколько было необходимо 40 лет назад. Он напомнил, что однажды перестал быть нужным двенадцатичасовой рабочий день. Экономика оказалась устойчивой, несмотря на появление выходных дней, а люди смогли больше развиваться и отдыхать, восстанавливая силы.

"Поэтому переход либо на сокращенное рабочее время, либо на снижение пенсионного возраста, то есть увод с рынка труда избыточной рабочей силы, – это та история, которая будет происходить по всей планете. В России, к сожалению, процесс обратный: по оценкам Высшей школы экономики, до 30% работников перерабатывает, то есть работают за пределами 40-часовой рабочей недели. А в здравоохранении доля таких людей доходит до 40%", – отметил Шеин.

По его словам, одни люди трудятся сверхинтенсивно, а другие в то же время не могут найти никакой работы.

"Этот перекос капиталистической системы, он, очевидно, препятствует развитию общества, и необходимо его преодолеть", – заключил парламентарий.

Ранее он обращал внимание на то, что переход нужно совершать в условном формате. Например, каждый год сокращать продолжительность рабочей недели на час. Глобальные перемены требуют плавного перехода, заключил он.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневку возможен в перспективе при выполнении ряда условий. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал одним из главных повышение доходов населения.

Экономисты РАНХиГС считают, что в ближайшее время ожидать перехода не следует. Они объяснили, что экономика России показывает низкие темпы роста, а экономически активное население продолжает убывать.

Российские предприятия переход не поддержали. Производства, которые участвуют в апробации системы, тоже не одобрили инициативу.