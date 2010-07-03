Минтруд направил в кабмин доклад о четырехдневной рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство труда и соцзащиты подготовило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что данный вопрос обсуждался совместно с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов. Дискуссия будет продолжена на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках РТК планируют создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости.

В Минтруде заявили, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели несет свои риски, но также и имеет свои плюсы. Так, по по мнению специалистов, переход может поспособствовать охране здоровья, повышению эффективности труда и профессиональному развитию.

Кроме этого, специалисты считают, что переход также позволит россиянам гармонично сочетать семейные и рабочие обязанности. По их мнению, появится больше свободного времени на личные дела.

В ведомстве напомнили, что в Трудовом кодексе прописано о гибком графике рабочего времени при взаимном согласии работодателя с работником. На этом основании продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон.

Ранее эксперты РАНХиГС пришли к выводу, что в ближайшее время не стоит ожидать перехода на четырехдневку. По их словам, российская экономика сейчас демонстрирует низкие темпы роста: за первое полугодие 2019 года ВВП вырос лишь на 0,7%, а ЦБ понизил соответствующий прогноз до 0,8–1,3%.

В свою очередь, представитель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов считает, что рост интенсивности труда в случае перехода на четырехдневку может повысить заболеваемость и смертность среди россиян. Он также не исключил, что сокращение рабочей недели до четырех дней заморозит рост доходов россиян.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что введение четырехдневки возможно в перспективе при выполнении ряда условий. Глава правительства поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию по этому вопросу. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода повышение доходов населения.

