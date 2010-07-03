Эксперты не исключили увеличения рабочей недели в России

18:23
18:23
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Фото: depositphotos/ilfede
Экономисты РАНХиГС провели мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения России и пришли к выводу, что в ближайшее время ожидать перехода страны к четырехдневной рабочей неделе не стоит. Результаты исследования приводит РБК.
Специалисты выделили три основных тезиса, характеризующих нынешнюю ситуацию в стране. Согласно первому, экономика России демонстрирует низкие темпы роста. Так, за первое полугодие 2019-го ВВП увеличился только на 0,7%, а ЦБ понизил соответствующий прогноз до 0,8–1,3%.
Также отмечается продолжающееся убывание экономически активного населения – во втором квартале численность рабочей силы сократилась в годовом выражении на миллион человек. При этом уровень безработицы демонстрирует исторический минимум (4,3% от трудоспособного населения в августе 2019 года).
Подобные условия, считают экономисты, заставляют предполагать, что продолжительность рабочей недели будет скорее увеличена, а не сокращена.
В августе Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневку возможен в перспективе при выполнении ряда условий. Глава правительства дал Минтруду поручение до 30 сентября представить свою позицию по вопросу. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода повышение доходов населения.
Вместе с тем главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что три выходных могут негативно отразиться на здоровье россиян. Он полагает, что многие в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное.
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