В Минздраве предложили провести пилотное тестирование четырехдневки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян прокомментировал инициативу по введению в стране четырехдневной рабочей недели, отметив, что эту меру нужно протестировать, организовав специальный эксперимент.

"Возьмите маленький город, возьмите какой-то населенный пункт и введите там. Я имею в виду небольшие экспериментальные пилотные проекты", – приводит его слова News.ru.

Он добавил, что научный подход позволит определить, не пострадают ли от изменений показатели производства.

Эксперт также подчеркнул, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное.

Ранее Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Федерация независимых профсоюзов России поддержала инициативу при условии сохранения оплаты труда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле осведомлены об идее, но в администрации президента она пока не обсуждается.

