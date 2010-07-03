В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю. Его слова приводит РИА Новости.
"Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается", – сообщил кремлевский спикер.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев РФ не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала инициативу при условии сохранения оплаты труда.
13 августа ФНПР направила свои предложения по этому вопросу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. При этом депутат Андрей Исаев предложил законодательно закрепить ежегодное сокращение рабочего времени.
Между тем врачи инициативу не оценили. Как считают медики, при трех выходных 95% людей будут посвящать себя безделью, так что станет больше случаев ожирения.
Согласны ли москвичи на четырехдневную рабочую неделю
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