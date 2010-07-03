Стала известна зарплата сотрудников "Роскосмоса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Роскосмосе" назвали среднюю зарплату сотрудника госкорпорации. Она составляет 396 тысяч рублей, сказано в отчете за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что в 2017 году среднемесячная зарплата работников корпорации была равна 382 тысячам рублей. А в прошлом году в "Роскосмосе" поучали в среднем 396 тысяч рублей. Общая численность сотрудников госкорпорации – 605 человек.

В отчете также указано, что в 2018 году менеджменту "Роскосмоса" выплатили зарплату и премии в размере 557,06 миллиона рублей.

Также стала известна зарплата американских астронавтов. Как рассказал бывший астронавт NASA Скотт Келли, суточные во время космических полетов составляют пять долларов. А в "Роскосмосе" поделились данными о размере зарплате российских космонавтов. Оказалось, что должностной оклад кандидата в космонавты – 60,9 тысячи рублей, космонавта – 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта – 88,45 тысячи рублей.