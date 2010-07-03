Росстат рассказал об основных причинах незанятости в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В первом квартале 2019 года 16,1% безработных оставили работу в связи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

По собственному желанию уволились 26,6%. Чуть более 6% закончили работать по причине окончания срока действия договора. 0,3% не работали по причине увольнения из Вооруженных сил. 26,8% сослались на другие причины.

Ранее в Росстате рассказали, что большинство россиян получают 23,5 тысячи рублей в месяц. Это чаще всего встречающийся показатель заработка в стране за апрель 2019 года. Он отражает и реальный доход граждан.