Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/gutaper
Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и составляет 30 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, которое основано на данных по средней заработной плате сотрудников крупных компаний за год.
Там отмечается, что наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность. Как указывают аналитики, в России наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат.
Эксперты проанализировали 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Оказалось, что заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12 процентов сотрудников.
В первую очередь такие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство". В тройку лидеров входит финансовая отрасль.
На относительно высокие зарплаты могут при определенных условиях рассчитывать сотрудники, занятые, в отрасли "IT, связь и массовые коммуникации" и в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Менее 15 тысяч рублей в месяц получают более 20 процентов работников четырех отраслей российской экономики, в том числе образования и туризма. Аутсайдером оказалась отрасль "Легкая промышленность".
Ранее Росстат заявил, что большинство россиян получают 23,5 тысячи рублей в месяц. Это чаще всего встречающийся показатель заработка в стране за апрель 2019 года. Указывается, что он отражает и реальный доход граждан.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: