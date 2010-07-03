Стала известна зарплата Зеленского

На посту президента Владимир Зеленский получает 28 тысяч гривен в месяц без вычета налогов, сообщает RT. Такая же зарплата была у предыдущего лидера Украины Петра Порошенко.
В июне Зеленский получил 28 тысяч гривен, из которых вычли 5460 гривен в счет налогов. Уточняется, что других составляющих заработной платы, в том числе надбавок и премий, главе государства не установлено.
Ранее сообщалось, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен. Это около 485 долларов.
Государственное управление делами президента в ответ на запрос агентства "Украинские новости" сообщило, что экс-глава государства Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Всю сумму он перевел в благотворительный фонд.
Согласно декларации о доходах и имуществе Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 миллиона рублей. В 2017-м доход Путина составил 18,7 миллиона рублей.
Доход Дмитрия Медведева в минувшем году увеличился на один миллион 400 тысяч рублей, составив девять миллионов 917 тысяч рублей.
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