Зеленский получил первую зарплату на посту президента

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Первая зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара), сообщает издание "Фактор" со ссылкой на ответ администрации президента.

Из оклада удержали 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована – то есть, передана на сохранение.

Ранее Государственное управление делами президента в ответ на запрос агентства "Украинские новости" сообщило, что экс-глава государства Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов). Всю сумму он перевел в благотворительный фонд.

Согласно декларации о доходах и имуществе Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 миллиона рублей. В 2017-м доход Путина составил 18,7 миллиона рублей.

Доход Дмитрия Медведева в минувшем году увеличился на один миллион 400 тысяч рублей, составив девять миллионов 917 тысяч рублей.