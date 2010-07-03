Путин уступил Медведеву по уровню дохода за год

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
В 2018 году Владимир Путин заработал 8,6 миллиона рублей. Это на 1,3 миллиона рублей меньше дохода Дмитрия Медведева за тот же период, сообщает сайт Кремля.
Согласно декларации о доходах и имуществе главы государства, зарплата президента вернулась к уровню 2016 года.
При этом в 2017-м Путин заработал 18,7 миллиона рублей. Значительный рост дохода вызвала продажа земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
Отмечается, что изменений в перечне задекларированного российским лидером движимого и недвижимого имущества не происходит много лет подряд. За ним все еще числятся две квартиры и два гаража. Также у Путина есть автомобили ГАЗ М-21 и "Нива", а также автоприцеп "Скиф".
Тем временем доход Дмитрия Медведева в минувшем году увеличился на один миллион 400 тысяч рублей, составив девять миллионов 917 тысяч рублей. Декларация премьер-министра появилась на сайте кабмина.
В 2016 и 2017 годах доходы Медведева незначительно снижались, примерно на 200 тысяч рублей. В правительстве это объяснили уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам.
Сейчас за главой правительства числится арендованный на 49 лет земельный участок площадью в 47 соток, а также квартира площадью 367 квадратных метров. Эта же жилплощадь числится в безвозмездном пользовании у супруги премьера Светланы Медведевой.
Помимо этого, автопарк Медведева включает раритетные автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Сведения о доходах и имуществе сына премьер-министра Ильи в декларации нет, поскольку закон не обязывает предоставлять такую информацию относительно совершеннолетних детей.
Декларацию о доходах Владимир Путин подал в конце марта. Тогда Дмитрий Песков заверил, что сведения опубликуют в установленные сроки.
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