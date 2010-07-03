Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

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Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки", – заявил пресс-секретарь.

Согласно декларации 2017 года, Путин заработал более 18,7 миллиона рублей. Это почти на 10 миллионов больше, чем в 2016-м. Увеличение дохода связано с продажей земельного участка.

Больше других сотрудников Кремля задекларировал в 2017 году глава администрации президента Антон Вайно. Доход его составил 255,8 миллиона рублей. Это почти в 26 раз больше, чем в 2016 году. Увеличение доходов Вайно также было связано с продажей объектов недвижимости.