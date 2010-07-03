Вице-премьер Трутнев за год заработал более полумиллиарда рублей

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Члены правительства России отчитались о доходах по итогам 2018 года. Больше всех заработал вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев – 538,3 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход вырос более чем на 40%, сообщает ТАСС.

Представитель вице-премьера Тимур Чернышев заявил, что основные доходы Трутнева были сформированы за счет продажи недвижимости и ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров за 12 месяцев заработал 443,4 миллиона рублей, а министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – 183,8.

Министр культуры Владимир Мединский задекларировал почти 42 миллиона рублей. Для сравнения, в 2017 году его доход составил 8,7 миллиона. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов отчитался о 40 миллионах рублей дохода.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заработал 47,5 миллиона рублей, вице-премьер Алексей Гордеев – 23,9, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев – 23,1, вице-премьер Виталий Мутко – 15,3. Вице-премьер Юрий Борисов по итогам 2018 года задекларировал 17,2 миллиона рублей.

Наименьший доход по итогам 2018 года задекларировал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заработавший 6,1 миллиона рублей.

6,9 миллиона рублей в минувшем году заработал министр труда и социального развития Максим Топилин, глава Минвостокразвития Александр Козлов отчитался о 6,6 миллиона рублей заработка.

Премьер Дмитрий Медведев заработал 9,9 миллиона рублей в 2018 году.