Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране

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Большинство россиян получают 23,5 тысячи рублей в месяц, сообщает газета "Известия".

По данным Росстата, это чаще всего встречающийся показатель заработка в стране за апрель 2019 года. Он и отражает реальный доход большинства российских граждан.

Медианный показатель заработка (статическая величина, означающая, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина – больше) оказался равен 34,4 тысячи рублей. В среднем россияне получают зарплату в 47,7 тысячи рублей.

По словам специалистов, столь явная разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.

Росстат публикует данные о доходах россиян раз в два года. В этом году в исследовании приняли участие 101,4 тысячи организаций всех видов экономической деятельности. В понятие заработной платы включены все суммы, начисленные за апрель, включая выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения, а также оплата питания и проживания.

Аналитическое агентство "ТурСтат" с помощью интернет-опроса составило рейтинг самых трудолюбивых городов России. Первую строчку списка заняла Москва (37% голосов). Также в тройку вошли Санкт-Петербург (23%) и Екатеринбург (14%). Четвертое место разделили между собой Новосибирск и Нижний Новгород (по 8%).

Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров. Лидером среди мировых мегаполисов стал Нью-Йорк, в котором проживают 85 миллиардеров. В попавшем на второе место Гонконге – 79, в Москве – 71. Далее в списке идут Пекин (61) и Лондон (55). Отмечается, что большинство миллиардеров – женатые мужчины, которые в среднем имеют трех детей.