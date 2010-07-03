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Москва 24

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01:03

Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров

город общество

01:03

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном компанией Savills на основе данных Forbes.

Лидером среди мировых мегаполисов по этому показателю стал Нью-Йорк, в котором проживают 85 миллиардеров. В попавшем на второе место Гонконге – 79, а в Москве – 71.

Далее в списке идут Пекин (61) и Лондон (55). При этом указывается, что большинство миллиардеров – это женатые мужчины, которые, в среднем, имеют трех детей.

Указывается, что большинство миллиардеров – граждане США. Соединенные Штаты лидируют по количеству богатейших людей в мире – 28 процентов. Затем следует Китай (15).

Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги по ценам на премиальную недвижимость.

Согласно данным Росстата, зарплату более миллиона рублей в месяц в России получает не менее 11 тысяч человек – то есть 0,1 процента всех работников страны.

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город общество

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