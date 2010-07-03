Названо число граждан с зарплатой больше миллиона

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Фото: ТАСС/Алексей Смышляев/Интерпресс
Зарплату более миллиона рублей в месяц в России получает не менее 11 тысяч человек – то есть 0,1 процента всех работников страны, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Высокооплачиваемые сотрудники работают в сферах культуры, спорта, досуга и развлечений – их заработные платы в отдельных случаях достигают 5,8 миллиона рублей. На менее скромную сумму – 2,7 миллиона рублей – могут рассчитывать производители нефтепродуктов, химических веществ и лекарств.
Больше всего работников-миллионеров связано с торговлей и ремонтом транспорта – 1960 человек. Меньше всего сотрудников с миллионной зарплатой в сфере водоснабжения и утилизации отходов – 13 человек.
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом самый интенсивный рост зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Барнауле.
В Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи, в Новосибирске – 37,4 тысячи.
Между тем за пять лет долговая нагрузка российских граждан выросла в 1,5 раза. По статистике, примерно 10 процентов заемщиков, а это около семи миллионов человек, имеют ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины этой суммы. Еще 2,3 миллиона клиентов банков имеют доход в 20 тысяч рублей, а после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11-12 тысяч.
Минтруд рассчитывает уменьшить уровень бедности в стране в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2 процента от всего населения в 2017 году до 6,6 процента в 2024 году. Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума.
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