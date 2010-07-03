Минтруд рассчитывает вдвое снизить бедность к 2024 году

Минтруд рассчитывает на уменьшение уровня бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума. Кроме того, будут поддерживаться уровни соотношений средней зарплаты некоторых бюджетников со среднемесячным доходом от трудовой деятельности.

Будет также индексироваться зарплата работников организаций бюджетной сферы. Помимо этого, каждый год станет увеличиваться размер страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию предшествующего года, а также соцвыплат и пособий.

В 2019 году в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской областях проводится пилотный проект по анализу причин и структуры бедности. Результаты проекта позволят выработать меры по улучшению региональных систем поддержки указанных категорий граждан.

В марте Росстат заявил, что почти половина населения России, страдающая от одиночества, считает, что мало зарабатывает. При этом одиноких, по их мнению, женщин в полтора раза больше мужчин. Уровень дохода определяли сами участники опроса.

В том же месяце глава Росстата Павел Малков рассказал, что ведомство перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. По его словам, эта методика качественнее, а результаты благодаря ей должны стать обоснованнее.