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11:45

Между одиночеством и бедностью нашли связь

общество финансы

11:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти половина населения России, страдающая от одиночества, считает, что мало зарабатывает. Причем женщин, чувствующих одиночество, в полтора раза больше, чем мужчин. Об этом говорят результаты исследования Росстата, сообщает РБК.

Уровень дохода определили сами участники опроса. Они называли, к какой группе по доходам себя относят – низкий, средний и высокий. В итоге 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, назвали себя одинокими людьми. Причем 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

Среди россиян с высокими доходами только 16,7% чувствуют одиночество. Среди жителей страны со средними доходами одиночество испытывают 23,8%.

Глава Росстата Павел Малков ранее рассказал, что ведомство перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. По его словам, эта методика качественнее, а результаты благодаря ей должны стать более обоснованными. Малков уточнил, что данные за первый квартал 2019 года опубликуют уже по обновленной методологии.

При этом, чтобы органы власти и эксперты могли оперировать прошлыми результатами, будут пересчитаны годовые и квартальные данные с 2013 года. В дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно. Работы над совершенствованием методики по расчету денежных доходов продолжатся.

общество финансы

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