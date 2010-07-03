Между одиночеством и бедностью нашли связь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Почти половина населения России, страдающая от одиночества, считает, что мало зарабатывает. Причем женщин, чувствующих одиночество, в полтора раза больше, чем мужчин. Об этом говорят результаты исследования Росстата, сообщает РБК.
Уровень дохода определили сами участники опроса. Они называли, к какой группе по доходам себя относят – низкий, средний и высокий. В итоге 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, назвали себя одинокими людьми. Причем 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Среди россиян с высокими доходами только 16,7% чувствуют одиночество. Среди жителей страны со средними доходами одиночество испытывают 23,8%.
Глава Росстата Павел Малков ранее рассказал, что ведомство перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. По его словам, эта методика качественнее, а результаты благодаря ей должны стать более обоснованными. Малков уточнил, что данные за первый квартал 2019 года опубликуют уже по обновленной методологии.
При этом, чтобы органы власти и эксперты могли оперировать прошлыми результатами, будут пересчитаны годовые и квартальные данные с 2013 года. В дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно. Работы над совершенствованием методики по расчету денежных доходов продолжатся.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.