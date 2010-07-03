Названа средняя зарплата москвича в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работники IT-сферы получают самые высокие зарплаты в Москве. В среднем работодатели в этой отрасли платят сотрудникам 90 тысяч 800 рублей в месяц. Рейтинг зарплат в наиболее популярных сферах в первом полугодии 2019-го составил сервис поиска работы Rabota.ru.

Второе место – у представителей сферы транспорта и логистики, их зарплаты в Москве на 16 тысяч 800 рублей ниже. Они в среднем получают 74 тысячи рублей. На третьем месте – сфера производства, здесь предлагают денежное вознаграждение в 69 тысяч 600 рублей.

Средняя зарплата в Москве по итогам первого полугодия, по данным сервиса, составила 67 тысяч рублей.

Больше шестидесяти тысяч в среднем получают в этом году столичные банкиры – 63,2 тысячи рублей, строители и риелторы – 66,3 тысячи рублей, экономисты и бухгалтеры – 63,9 тысячи. За полсотни тысяч рублей переваливают зарплаты у работников в сфере маркетинга и рекламы – 57,7 тысячи, а также у фармацевтов и медиков – 56,9 тысячи.

Зарплатные предложения для новых сотрудников в среднем по рынку труда России выросли на 7,5 процента. Наиболее высокие темпы в годовом разрезе традиционно демонстрирует сфера информационных технологий, зарплаты в отрасли выросли на 10,3 процента. В сфере управления персоналом работа стала цениться выше – на 9,2 процента.

На рынке труда России выросло число вакансий, по сравнению с прошлым годом увеличилось на девять процентов. Лидером в этой области стала сфера транспорта и логистики. В основном в этой сфере значительный рост новых мест – на 28 процентов – обеспечивали службы такси-агрегаторов и службы доставки компаний интернет-торговли. На втором месте – сфера производства, количество предложений здесь увеличилось на 17 процентов. На третьем – сфера управления персоналом – на 16 процентов.