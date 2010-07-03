Москву признали самым трудолюбивым городом России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитическое агентство "ТурСтат" с помощью интернет-опроса составило рейтинг самых трудолюбивых городов России, передает "Вечерняя Москва".

Первую строчку списка заняла Москва (37% голосов). Также в тройку вошли Санкт-Петербург (23%) и Екатеринбург (14%). Четвертое место разделили между собой Новосибирск и Нижний Новгород (по 8%).

Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров. Лидером среди мировых мегаполисов стал Нью-Йорк, в котором проживают 85 миллиардеров. В попавшем на второе место Гонконге – 79, в Москве – 71. Далее в списке идут Пекин (61) и Лондон (55). Отмечается, что большинство миллиардеров – женатые мужчины, которые в среднем имеют трех детей.