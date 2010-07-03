Москву признали самым трудолюбивым городом России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитическое агентство "ТурСтат" с помощью интернет-опроса составило рейтинг самых трудолюбивых городов России, передает "Вечерняя Москва".
Первую строчку списка заняла Москва (37% голосов). Также в тройку вошли Санкт-Петербург (23%) и Екатеринбург (14%). Четвертое место разделили между собой Новосибирск и Нижний Новгород (по 8%).
Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров. Лидером среди мировых мегаполисов стал Нью-Йорк, в котором проживают 85 миллиардеров. В попавшем на второе место Гонконге – 79, в Москве – 71. Далее в списке идут Пекин (61) и Лондон (55). Отмечается, что большинство миллиардеров – женатые мужчины, которые в среднем имеют трех детей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.