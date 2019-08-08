Стала известна зарплата российских космонавтов

Фото: www.roscosmos.ru

В госкорпорации "Роскосмос" поделились данными о заработной плате российских космонавтов, сообщает газета "Известия".

Должностной оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта – 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта – 88,45 тысячи рублей. Также предусмотрены существенные надбавки до 25% от оклада по итогам месяца и "тринадцатая зарплата" – по итогам года.

Вместе с тем у побывавших в космосе специалистов оклад вырастает до 69,6 тысячи рублей в месяц. За полеты космонавты также дополнительно получают единовременное денежное вознаграждение. Конкретная сумма зависит от сложности и длительности полета. Кроме того, действует система, при которой за один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу в размере 55%, за два полета – 75%, за три полета и более – 120%.

Отдельно отмечены ежемесячные надбавки кандидатам и докторам наук – это 15 и 25% соответственно.

Сегодня в активный отряд российских космонавтов входят 25 человек, двое из них находятся на МКС – это Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на МКС. Антропоморфного робота отправят в качестве помощника экипажу. Проект был создан по заказу Фонда перспективных исследований.