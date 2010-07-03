Несгоревшие элементы "Прогресса МС-11" упали в Тихий океан

В пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения сообщили, что покинувший Международную космическую станцию и сведенный с околоземной орбиты грузовой корабль "Прогресс МС-11" упал в южной части Тихого океана, передает РИА Новости.
В настоящее время зона падения закрыта для авиации и мореплавания.
В апреле "Прогресс МС-11" установил новый рекорд времени полета к МКС. Его путь от старта до стыковки занял три часа 22 минуты. Корабль доставил на станцию топливо, воду и другие грузы, причалив к стыковочному отсеку "Пирс". К станции ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" отправилась с космодрома Байконур.
В июле на МКС прибыл космический корабль компании SpaceX Dragon с 2,5 тонны груза. Он стартовал с космодрома на мысе Канаверал и привез на космическую станцию провиант и материалы для научных экспериментов. Dragon пробудет на орбите чуть менее месяца, на Землю он должен вернуться 20 августа.
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