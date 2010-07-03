Индия отправила к Луне автоматическую межпланетную станцию

Индия запустила к Луне космический аппарат Chandrayaan 2. Он должен доставить на поверхность спутника Земли посадочный модуль с луноходом. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III в 12:13 по Москве с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана. Центр находится на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успешного выполнения этой миссии Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, которая совершила мягкую посадку собственного космического аппарата на поверхность Луны.

Посадка запланирована на 7 сентября.

Ранее сообщалось, что американские астронавты снова отправятся на Луну в 2024 году.

