Американские астронавты вернутся на Луну в 2024 году

Фото: NASA

Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS сообщил, что американские астронавты вновь отправятся на Луну в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пенса, астронавты останутся на Луне на некоторое время, а полученный опыт поможет в отправке человека на Марс. Программа получит название "Артемида". Политик подчеркнул, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает инициативу и также рассматривает лунную миссию как плацдарм для дальнейшего исследования красной планеты.

Прежде сообщалось, что американцы уже завершили работу над транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" – именно его отправят в полет вокруг Луны в рамках миссии "Артемида".

Ранее стало известно, что пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции. Корабль доставил на станцию космонавта Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (НАСА) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство), где их встретили коллеги – космонавт Алексей Овчинин, астронавты Ник Хейг и Кристина Кук.