"Союз МС-13" с тремя членами экипажа пристыковался к МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).

Корабль доставил на станцию космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (НАСА) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство).

Отмечается, что Скворцов отправился на станцию уже в третий раз. Пармитано летит в космос второй раз – в 2013 году он уже был на МКС.

Запуск "Союза МС-13" прошел по шестичасовой схеме. Ракета-носитель "Союз-ФГ" была запущена в субботу, 20 июля с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт").

В ходе экспедиции МКС-60/61 экипаж выполнит почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них – в автоматическом режиме.

22 августа россиянину предстоит встретить на станции антропоморфного робота "Федора", которого перед полетом назвали Skybot F-850, и провести с ним первые эксперименты.

Примечательно, что 50 лет назад, 20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин впервые в истории человечества высадились на Луну.

Корабль "Союз МС-13" стартовал с Байконура с очередной экспедицией на МКС



Отмечается, что Скворцов отправился на станцию уже в третий раз. Пармитано летит в космос второй раз – в 2013 году он уже был на МКС.

22 августа россиянину предстоит встретить на станции антропоморфного робота "Федора", которого перед полетом назвали Skybot F-850, и провести с ним первые эксперименты.