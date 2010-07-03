Раскрыты детали первой в истории миссии к Луне

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В России рассекретили детали первой миссии полета на Луну. Отчет о работе комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17" оказался в распоряжении "Известий".

Советские инженеры подготовили документ в 1972 году. В нем говорится, что после посадки на поверхность Луны была установлена радиосвязь с передачей телевизионного изображения. Это позволило оценить местность в районе посадки, а также выбрать направление движение "Лунохода-1".

Также в документе уточняется, что, когда создавался и тестировался первый луноход, инженеры продвинулись в развитии систем дистанционного управления самоходными станциями.

Заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров сообщил изданию, что документ является "классическим примером скрупулезной работы над ошибками", которая проходила после любых летных испытаний аппаратуры.

Собеседник издания отметил, что этот отчет позволяет понять, настолько тяжело даются победы в космосе.

Ранее стало известно о российско-американском эксперименте SIRIUS, который имитирует полет к Луне для поиска места под строительство базы. В программе принимают участие специалисты Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и Human Research Program NASA.

По словам организаторов, эксперимент займет четыре месяца. Международный экипаж из шести человек полностью изолируют от внешнего мира, чтобы изучить риски длительных космических полетов для здоровья человека.