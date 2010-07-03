NASA направит миссию в самое холодное место Солнечной системы

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NASA планирует отправить исследовательскую миссию к самому холодному объекту Солнечной системы – спутнику Нептуна Тритону. Об этом сообщает "Мир 24". По мнению ученых, под поверхностью Тритона может скрываться океан.

Как уточнили в американском космическом агентстве, к спутнику Нептуна полетит аппарат нового образца Trident ("Трезубец"). Он сделает снимки рельефа небесного тела и проанализирует химический состав его атмосферы. Если аппарат выявит признаки наличия на Тритоне воды, то NASA сделает этот спутник приоритетной целью для будущих миссий.

По словам астрофизиков, о происхождении Тритона еще очень мало сведений. Некоторые специалисты считают, что сначала он вращался в поясе Койпера, но примерно миллиард лет назад был захвачен гравитацией Нептуна.

Пока в распоряжении ученых есть только несколько фотографий спутника, сделанных аппаратом "Вояджер-2" в 1989 году. Благодаря этим снимкам исследователи узнали, что на поверхности Тритона имеются гейзеры, извергающие азот.

Хотя температура на Тритоне может опускаться до рекордных -235 градусов, астрофизики не исключили, что там все равно может быть жидкая вода. Если в состав океана входит аммиак, вода не замерзнет, пояснили ученые. По их мнению, изучение спутника даст ответ на вопрос, как формируются океанские миры Солнечной системы и как они удерживают воду.

Ранее сообщалось, что китайский луноход "Юйту-2" исследовал камни на обратной стороне Луны. Преодолев 127 метров по лунной поверхности, аппарат также изучил след, который оставили на лунном грунте его колеса.