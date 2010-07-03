Китайский луноход исследовал камни на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") провел исследование камней на обратной стороне Луны. Аппарат преодолел 127 метров по лунной поверхности, сообщается на сайте Китайского национального космического управления.
"После пробуждения "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают в нормальном режиме", – сказано в сообщении CNSA. Как уточнили специалисты, "Юйту-2" исследует камни на поверхности спутника Земли. Он также изучил след, который оставили на лунном грунте его колеса.
По данным CNSA, диаметр самого крупного из исследованных луноходом камней равен 20 сантиметрам. "Юйту-2" проводил зондирование, находясь на расстоянии 1,2 метра от объектов.
3 января космический модуль "Чанъэ-4" совершил успешную посадку на обратной стороне спутника Земли – в кратере Карман. Спустя несколько часов он прислал первые снимки лунной поверхности . Благодаря "Чанъэ-4" и "Юйту-2" китайские ученые провели ряд экспериментов. В частности, они впервые в истории прорастили на Луне хлопок.
Из-за экстремально низких температур на обратной стороне Луны в ночной период аппараты перевели в "спящий режим". Они переждали лунную ночь и "проснулись" 1 марта.
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