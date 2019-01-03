Космический аппарат впервые в истории приземлился на обратной стороне Луны

Фото: cnsa.gov.cn

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" 3 января впервые в истории человечества успешно приземлился на обратной стороне Луны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Чанъэ-4" – посадочный аппарат, состоящий из стационарной лунной станции и лунохода. Запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Ожидается, что "Чанъэ-4" проведет на Луне биологические эксперименты, в том числе посадит семена картофеля и других растений.

После приземления "Чанъэ-4" опубликовал первый снимок обратной стороны Луны.



Ранее Роскосмос сообщил, что российские космонавты впервые высадятся на Луну с миссией продолжительностью 14 суток не раньше 2030 года.