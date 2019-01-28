Женские манекены измерят радиацию на Луне

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Манекены двух женщин отправят вокруг Луны, чтобы измерить уровень радиации. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Как пояснили представители агентства, женские манекены станут пассажирками американского корабля Orion во время его первой миссии в облет Луны. Манекены получили имена Хельга и Зоар (Helga и Zohar).

При их изготовлении использовали материалы, которые имитируют разную плотность внутренних органов человека. Уровень радиации Солнца и галактических космических лучей будут измерять 5,6 тысячи датчиков. Они установлены в наиболее чувствительных к излучению областях тела "пассажирок": легких, желудке, матке и костном мозге.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Немецкого аэрокосмического центра Томас Бергер, выбор пал именно на женские манекены, "потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело обычно более уязвимо для радиации". Во время миссии на Зоар будет надет специальный радиационный жилет, а Хельга полетит без какой-либо защиты от радиации.

Полет американского корабля Orion вокруг Луны запланирован на июнь 2020 года. Европейское космическое агентство изготавливает для него служебный модуль.

Ранее сообщалось, что на борту китайского аппарата "Чанъэ-4", приземлившегося на обратной стороне Луны, появился первый росток хлопка. Однако с наступлением лунной ночи растение погибло, так как температура опустилась до минус 170 градусов.