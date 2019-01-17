Погиб первый росток "лунного хлопка"

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Погиб росток хлопка, выращенный на борту китайского аппарата "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны. Это произошло при наступлении лунной ночи, когда окружающая температура опустилась до -170 градусов по Цельсию, сообщает портал Вести.ru.

Однако ученые и не рассчитывали на длительный эксперимент. Росток получили из семени в мини-биосфере Lunar Micro Ecosystem. Доставленные на спутник Земли семена картофеля, рапса, масличных культур не взошли.

Низкая гравитация, сильная радиация, большая разница дневных и ночных температур являются неблагоприятными факторами для растений.

Хлопок стал первым за всю историю освоения космоса растением, которое проросло на Луне. Ученые стремятся организовать на спутнике Земли своеобразную мини-биосферу.

В декабре 2018 года Китай успешно запустил аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны, став первой страной, которой удалось выполнить такую задачу.

Аппарат прилунился в районе Южный полюс – Эйткен 3 января. Он уже передал на Землю первые снимки лунной поверхности, сделанные с близкого расстояния.