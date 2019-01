Появилось видео посадки лунохода на обратную сторону Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видеозапись посадки на обратную сторону Луны лунохода "Юйту-2". Об этом сообщает телеканал CGTV в своем микроблоге в Twitter.

По словам специалистов, китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет Луны, посадка на ее поверхность и возвращение на Землю с образцами лунного грунта. Первые два этапа CNSA уже успешно выполнила.

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7

В 2013 году КНР направила к спутнику Земли аппарат "Юйту" ("Нефритовый заяц") на борту посадочного модуля "Чанъэ-3". Он приземлился в кратере Залив Радуги и стал первым искусственным объектом, которому удалось совершить мягкую посадку на Луне со времен советской станции "Луна-24" в 1976 году.

Следующей фазой программы стала первая в истории посадка на обратную сторону Луны. Для этого 7 декабря 2018 года с космодрома Сичан был запущен зонд "Чанъэ-4". 12 декабря он вышел на лунную орбиту, а 3 января этого года совершил мягкую посадку в кратере Карман, у северной кромки Бассейна Южный Полюс − Эйткен, самой большой "вмятины" на поверхности Луны.

"All I see is you!" China's Chang'e-4 lander and the rover Yutu-2 take photos of each other, marking success of #ChangE4 mission pic.twitter.com/5Qxb2jW7rN