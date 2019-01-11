Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:28

Появилось видео посадки лунохода на обратную сторону Луны

наука технологии

16:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видеозапись посадки на обратную сторону Луны лунохода "Юйту-2". Об этом сообщает телеканал CGTV в своем микроблоге в Twitter.

По словам специалистов, китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет Луны, посадка на ее поверхность и возвращение на Землю с образцами лунного грунта. Первые два этапа CNSA уже успешно выполнила.

В 2013 году КНР направила к спутнику Земли аппарат "Юйту" ("Нефритовый заяц") на борту посадочного модуля "Чанъэ-3". Он приземлился в кратере Залив Радуги и стал первым искусственным объектом, которому удалось совершить мягкую посадку на Луне со времен советской станции "Луна-24" в 1976 году.

Следующей фазой программы стала первая в истории посадка на обратную сторону Луны. Для этого 7 декабря 2018 года с космодрома Сичан был запущен зонд "Чанъэ-4". 12 декабря он вышел на лунную орбиту, а 3 января этого года совершил мягкую посадку в кратере Карман, у северной кромки Бассейна Южный Полюс − Эйткен, самой большой "вмятины" на поверхности Луны.

После приземления спускаемый модуль и луноход "Юйту-2" передали на Землю первые снимки обратной стороны Луны. Затем аппараты перевели в спящий режим на семь дней, так как высокие температуры на поверхности Луны могли повредить электронику. Ожидается, что "Чанъэ-4" проведет на Луне биологические эксперименты, в том числе посадит семена картофеля и других растений.

наука технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика