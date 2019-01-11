Появилось видео посадки лунохода на обратную сторону Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видеозапись посадки на обратную сторону Луны лунохода "Юйту-2". Об этом сообщает телеканал CGTV в своем микроблоге в Twitter.
По словам специалистов, китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет Луны, посадка на ее поверхность и возвращение на Землю с образцами лунного грунта. Первые два этапа CNSA уже успешно выполнила.
В 2013 году КНР направила к спутнику Земли аппарат "Юйту" ("Нефритовый заяц") на борту посадочного модуля "Чанъэ-3". Он приземлился в кратере Залив Радуги и стал первым искусственным объектом, которому удалось совершить мягкую посадку на Луне со времен советской станции "Луна-24" в 1976 году.
Следующей фазой программы стала первая в истории посадка на обратную сторону Луны. Для этого 7 декабря 2018 года с космодрома Сичан был запущен зонд "Чанъэ-4". 12 декабря он вышел на лунную орбиту, а 3 января этого года совершил мягкую посадку в кратере Карман, у северной кромки Бассейна Южный Полюс − Эйткен, самой большой "вмятины" на поверхности Луны.
После приземления спускаемый модуль и луноход "Юйту-2" передали на Землю первые снимки обратной стороны Луны. Затем аппараты перевели в спящий режим на семь дней, так как высокие температуры на поверхности Луны могли повредить электронику. Ожидается, что "Чанъэ-4" проведет на Луне биологические эксперименты, в том числе посадит семена картофеля и других растений.
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