Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 16:38

Политика

Бойцы ВС РФ рассказали о зачистке Купянска от солдат ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки войск "Запад" зачищают подвальные помещения в городе Купянске Харьковской области от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным "Тайфун", которого цитирует Минобороны РФ.

Другой российский боец с позывным "Уран" рассказал, что находится на улице 1-го Мая. Его подразделение стоит на своих позициях и продолжает уничтожать "мелкие шайки" противника, которые "забились по норам".

"На данном этапе нахожусь в городе Купянске, в центре города. Мои ребята успешно выполняют задачи. Победа будет за нами. Враг будет разбит", – указал командир роты с позывным "Гранит".

Еще один представитель Вооруженных сил России (ВС РФ) указал, что его подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. При этом ВСУ тут нет и "быть не может", говорит боец.

В Минобороны РФ резюмировали, что город Купянск находится под контролем подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Село освободили подразделения группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны украинских военных.

До этого российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Село освободили подразделения группировки "Запад" в результате активных действий.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика