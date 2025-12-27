Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки войск "Запад" зачищают подвальные помещения в городе Купянске Харьковской области от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир роты 1843-го мотострелкового полка с позывным "Тайфун", которого цитирует Минобороны РФ.

Другой российский боец с позывным "Уран" рассказал, что находится на улице 1-го Мая. Его подразделение стоит на своих позициях и продолжает уничтожать "мелкие шайки" противника, которые "забились по норам".

"На данном этапе нахожусь в городе Купянске, в центре города. Мои ребята успешно выполняют задачи. Победа будет за нами. Враг будет разбит", – указал командир роты с позывным "Гранит".

Еще один представитель Вооруженных сил России (ВС РФ) указал, что его подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. При этом ВСУ тут нет и "быть не может", говорит боец.

В Минобороны РФ резюмировали, что город Купянск находится под контролем подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Село освободили подразделения группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны украинских военных.

До этого российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Село освободили подразделения группировки "Запад" в результате активных действий.

