02 декабря, 20:10

Политика

Путин заявил, что Россия действует хирургически на Украине

Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов

Россия действует на Украине "хирургическим способом", заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, происходящее на Украине не является войной в прямом и современном смысле этого слова. При этом если Европа начнет войну с Россией, то ситуация произойдет совсем другим образом и все завершится очень быстро.

"Это же не Украина", – сказал президент РФ.

Кроме того, Путин указывал, что город Купянск-Узловой в Харьковской области будет полностью освобожден через несколько дней. По его информации, российская армия контролирует оба берега соседнего города Купянска.

Также глава государства отметил, что Киев занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Так Путин прокомментировал сообщения украинских СМИ, что силы киевского режима якобы находятся в Купянске уже несколько дней.

Сюжет: Спецоперация на Украине
