02 декабря, 19:03Политика
Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством, заявил Владимир Путин.
Он напомнил, что атаки на корабли осуществлялись даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне третьего государства.
С конца ноября произошло несколько подобных ЧП. Сначала сообщалось об атаке на танкер Kairos. Позже аналогичный случай произошел с кораблем Virat.
Затем неизвестный дрон ударил по танкеру M/T Mersin, а следом такое же происшествие случилось с российским судном Midvolga-2, которое перевозило подсолнечное масло.
По данным Росморречфлота, Midvolga-2 также подверглась атаке со стороны БПЛА. По данным СМИ, Киев причастен как минимум к двум атакам на танкеры у побережья Турции.