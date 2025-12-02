Форма поиска по сайту

02 декабря, 19:03

Политика

Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством, заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что атаки на корабли осуществлялись даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне третьего государства.

С конца ноября произошло несколько подобных ЧП. Сначала сообщалось об атаке на танкер Kairos. Позже аналогичный случай произошел с кораблем Virat.

Затем неизвестный дрон ударил по танкеру M/T Mersin, а следом такое же происшествие случилось с российским судном Midvolga-2, которое перевозило подсолнечное масло.

По данным Росморречфлота, Midvolga-2 также подверглась атаке со стороны БПЛА. По данным СМИ, Киев причастен как минимум к двум атакам на танкеры у побережья Турции.

