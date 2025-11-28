Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 ноября, 20:28

Происшествия

Танкер загорелся в Черном море у берегов Турции

Фото: 123RF.com/chawran

Пожар произошел на танкере в Черном море у берегов Турции из-за "внешнего воздействия". Об этом сообщила пресс-служба турецкого управления мореходства.

"Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos", – говорится в сообщении.

Как уточнило управление, состояние 25 членов экипажа в норме. Минтранс Турции уточнил, что они были эвакуированы.

Власти провинции Коджаэли в пресс-релизе подтвердили инцидент, уточнив, что к месту ЧП были отправлены береговая охрана, медики и другие службы.

Ранее два китайских корабля столкнулись во время погони за филиппинским судном около острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Изначально преследование вел катер береговой охраны Китая, который позже столкнулся с более крупным кораблем КНР. В результате у первого судна повредилась носовая часть, а у второго в корпусе образовалась дыра.

Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

происшествияпожарза рубежом

