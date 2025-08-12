Форма поиска по сайту

Происшествия
Manila Bulletin: два военных корабля КНР столкнулись в Южно-Китайском море

Два китайских военных корабля столкнулись во время погони – СМИ

Фото: 123RF/uhdenis

Два военных корабля КНР столкнулись во время погони за филиппинским судном около острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Об этом сообщает издание Manila Bulletin.

Изначально филиппинское судно преследовал катер береговой охраны Китая. Во время погони он использовал водометную пушку. В какой-то момент катер неожиданно столкнулся с более крупным военным кораблем КНР.

В результате произошедшего у катера повредилась носовая часть, а в корпусе крупного военного корабля образовалась дыра.

В сенате Филиппин призвали береговую охрану Китая прекратить опасные маневры против филиппинских морских судов, поскольку они подвергают опасности рыбаков и морской персонал, а также приводят к эскалации напряженности.

Ранее 34 человека погибли в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама. При этом 10 человек удалось спасти. Согласно официальным данным, корабль перевернулся из-за внезапного ухудшения погоды.

В конце июня перевозивший один миллион баррелей нефти танкер Vilamoura взорвался у берегов Ливии. В результате произошло затопление машинного отделения. Утечки нефти не было допущено, а экипаж не получил травм.

происшествиятранспортза рубежом

