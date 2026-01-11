Несколько автомобилей загорелись в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько автомобилей загорелись в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба МЧС Ленинградской области.

По информации ведомства, в автомобилях Hyndai, Peugeot, Lexus выгорел салон, частично обгорели автомобили Toyota и Mazda. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Всего было привлечено две единицы техники и 10 сотрудников МЧС.

Ранее пожар произошел в торговом центре "Доброцен" в Ялте. Его площадь составила 1 тысячу квадратных метров.

Вскоре пожарным удалось локализовать огонь. Для его ликвидации привлечены свыше 60 человек и 20 единиц спецтехники.