10 января, 23:34

Происшествия

Пожар произошел в торговом центре Ялты на площади 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

Пожар произошел в торговом центре "Доброцен" в Ялте. Его площадь составляет 1 тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Крыму.

По данным ведомства, ЧП случилось на улице Красина в поселке Виноградное. Огонь охватил крышу здания.

При этом сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечено 50 человек и 16 единиц техники.

Ранее пять квартир пострадали при пожаре в одном из жилых домов в центре Владивостока. Возгорание площадью не менее 300 квадратных метров возникло в одной из квартир дома, после чего огонь перешел на два соседних частных дома.

Еще один инцидент случился в конце декабря 2025 года в Петропавловске-Камчатском. Там при пожаре в квартире погибли четыре человека, среди которых двое детей. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Банкетный зал вспыхнул в подмосковном поселке Отрадное

происшествияпожаррегионы

