29 декабря, 05:59

Происшествия

Пожар повредил 5 квартир в центре Владивостока

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Пять квартир пострадали при пожаре в одном из жилых домов в центре Владивостока, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По предварительной информации, пожар площадью не менее 300 квадратных метров возник в одной из квартир жилого дома. После чего огонь перешел на два соседних частных дома.

Ликвидация возгорания проводилась по повышенному второму рангу. В 10:24 по местному времени специалистам удалось полностью потушить пожар.

В администрации города подчеркнули, что жильцам пострадавших квартир предоставят места для временного проживания. Речь идет о пяти квартирах и 11 зарегистрированных в них жильцах.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее пожар произошел на складе обувной фабрики в Торжке Тверской области. Согласно информации регионального МЧС, огонь в здании вспыхнул днем 28 декабря. Пожар распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. В результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал.

происшествияпожаррегионы

