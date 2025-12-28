Пожар на складе обувной фабрики в Тверской области ликвидирован

Фото: MAX/МЧС России

Пожар на складе обувной фабрики в Торжке Тверской области ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Здание загорелось днем 28 декабря. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Сочи загорелся автосервис. Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Пламя перекинулось на соседние складские помещения и на еще одно здание. Позже огонь удалось потушить.

В результате случившегося пострадали три человека, включая 17-летнюю девушку. Они госпитализированы.

